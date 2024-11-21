Мешканці Дніпра зафіксували близько 11 вибухів

Уранці четверга, 21 листопада, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні, у Дніпрі є пошкодження будівель. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За інформацією керівника Дніпропетровщини, наразі відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок обстрілу міста постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю.

Через атаку також зруйнована котельня та вибиті вікна. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як розповів співрозмовник видання LIGA.net, у місті та поблизу з 05:49 було чутно близько 11 вибухів. До того Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ракет різного типу: крилатих, балістичних і гіперзвукових.

Доповнено о 10:33. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро також є руйнування у гаражному кооперативі – унаслідок пожежі понівечені дев’ять гаражів.

Окрім того, пошкоджені два приватні будинки.



«Постраждало, попередньо, дві людини: 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, 42-річна жінка – госпіталізована», – ідеться в повідомленні.

Доповнено о 10:40. У Повітряних силах повідомили, що Росія випустила міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» і сім крилатих ракет Х-101 по Дніпру. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.

За даними джерел видання «Українська правда», це перший випадок використання росіянами міжконтинентальної балістичної ракети «Рубеж» для атаки по Україні. Ця ракета є потенційним носієм ядерного заряду. Імовірно, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 «Рубеж».

Доповнено о 11:18. Рятувальники показали наслідки російської атаки по Дніпру.

Також місцеві Telegram-канали опублікували відео перших хвилин після падіння уламка на дах будинку у Дніпрі.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. У зв’язку з масованою атакою ДТЕК та НЕК «Укренерго» повідомляли про екстрені відключення світла у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Сумській областях та у Києві. Згодом екстрені знеструмлення скасували в низці областей, застосувавши лише погодинні відключення.