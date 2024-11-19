Наслідки російської атаки на Суми 17 листопада

Житловий район у Сумах 17 листопада російські війська атакували балістичною ракетою із ракетного комплексу «Іскандер», призначеного для ураження військових цілей. Унаслідок цієї атаки загинули 12 людей, ще понад 80 – отримали поранення.

Як повідомили в Центрі національного спротиву 18 листопада, на опублікованому фото видно уламок ракети з характерним маркуванням: МТ25-95-060 і серійним номером Н240030685, що чітко вказує на її російське походження.

Уламок російської ракети «Іскандер», якою росіяни атакували житлову забудову Сум 17 листопада (Фото ЦНС)

У центрі наголошують, що ці обстріли вкотре демонструють терористичний характер дій російських окупантів.

«Вони прагнуть знищити мирне життя, але ми пам’ятаємо кожен злочин і документуємо його. Усі винні в цих атаках будуть притягнуті до відповідальності», – ідеться в повідомленні.

Росія продовжує заперечувати свої злочини, поширюючи дезінформацію, додають у Центрі нацспротиву. Утім є наслідки обстрілів та підтверджені факти. Відповідальність за смерті мирних жителів та руйнування інфраструктури несе виключно Російська Федерація.



Нагадаємо, увечері неділі, 17 листопада, російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по житловій забудові Сум. Ворожий снаряд влучив по дев’ятиповерховій житловій будівлі. Унаслідок обстрілу загинули 12 осіб, з них двоє – діти. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 84 людини, серед них – 12 дітей. Через атаку пошкоджено 2200 вікон у понад тисячі осель.