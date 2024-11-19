Росіяни завдали двох ударів по гуртожитку в Глухові

Ввечері понеділка, 18 листопада, російські окупанти атакували місто Глухів на Сумщині ударними дронами. Два ворожих БпЛА скерували на місцевий гуртожиток, є загиблі та поранені, повідомили 19 листопада у пресслужбі Сумської ОВА.

Росіяни скерували на будівлю гуртожитку в Глухові два безпілотники типу «Шахед». Атака сталася приблизно об 23:20.

«Внаслідок ворожої атаки (станом на 7:00), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина.

Поранено – 12 людей, з них дві дитини», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що внаслідок російської атаки загинули семеро людей. Президент також опублікував відео з місця події – на ньому видно, що дрони зруйнували п’ять поверхів будівлі гуртожитку. У будинку вибиті вікна, триває розбір завалів.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Зазначається, що під завалами досі можуть перебувати мешканці.

Нагадаємо, 17 листопада росіяни скоїли черговий воєнний злочин, атакувавши балістичною ракетою багатоповерховий житловий будинок в Сумах. Внаслідок обстрілу загинули 12 людей, серед них – двоє дітей. Ще 84 людини зазнали поранення різного ступеня тяжкості, з них – 12 дітей.