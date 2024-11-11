Наслідки російського удару по Дніпропетровщині

Вранці понеділка, 11 листопада, російські військові вдарили балістичною ракетою по багатоповерхівці у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За інформацією Сергія Лисака, в одному з під’їздів багатоповерхівки внаслідок влучання зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи. Під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Станом на 11:33 відомо про вісьмох постраждалих внаслідок атаки, серед них – діти. Десятирічній дівчинці медики надали допомогу на місці події, одинадцятирічного хлопчика госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

На місці події працюють екстрені служби та комунальники.

В Офісі генрокурора повідомили, про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, вночі росіяни атакували Запоріжжя та Миколаїв керованими авіабомбами та уданими дронами. Внаслідок обстрілів у двох містах загинули шестеро людей. Загалом, за даними Повітряних сил, росіяни випустили по Україні 74 безпілотники, у тому числі дрони невстановленого типу.

Через загрозу атаки на енергетичні об’єкти у Києві та кількох областях запровадили аварійні відключення світла.