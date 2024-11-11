Наслідки нічного удару по Запоріжжю

В ніч на понеділок, 11 листопада, росіяни керованими авіабомбами вдарили по Запоріжжю та ударними дронами атакували Миколаїв. Внаслідок обстрілів є загиблі та травмовані.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, після опівночі росіяни завдали трьох авіаударів по обласному центру. Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще 21 людина, станом на 07:20, отримала поранення, серед них – хлопці чотирьох, 16 і 17 років та дівчата 15 й 17 років Відомо, що до лікарні госпіталізували вісьмох людей, зокрема, чотирирічного хлопчика.

Внаслідок атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджений гуртожиток.

Доповнено. О 09:30 Іван Федоров повідомив, що загиблий внаслідок обстрілу – 71-річний чоловік. Кількість травмованих зросла до 22 людей.

Миколаїв росіяни атакували ударними дронами. За даними міністерства внутрішніх справ, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро людей. Ще одна жінка 45-ти років отримала гостру реакцію на стрес, її госпіталізували до лікарні. Загалом з психологічною допомогою звернулись 22 людини.

«Сталось руйнування та пожежа приватного одноповерхового будинку, а також руйнування квартири на четвертому поверсі та пожежа на четвертому та третьому поверхах чотириповерхового будинку. Пожежі ліквідовано», – йдеться у повідомленні МВС.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, внаслідок атаки зруйнований один приватний будинок та ще кілька пошкоджені, в тому числі багатоповерхівка. Також обстріл знищив два легкові автомобілі. Вибухова хвиля пошкодили квартири, чотири магазини. Крім того, у місті стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 10 листопада, росіяни атакували Україну 145 ударними дронами. Сили оборони збили 62 ударні БпЛА, ще 67 – локаційно втрачені.