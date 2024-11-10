ППО збила 62 з 145 ворожих БпЛА

У ніч на неділю, 10 листопада, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши найбільш масованого удару БпЛА з початку повномасштабної війни. Загалом росіяни випустили 145 ударних дронів, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

З 20:00 9 листопада у низці областей України тривала загроза застосування російських безпілотників. За даними українських військовослужбовців, у повітряному просторі України зафіксували 145 ударних безпілотників типу Shahed, а також БпЛА невстановленого типу, які випустили з тимчасово окупованого Криму та російських Приморсько-Ахтарська, Орла та Брянська. До слова, у Брянську вночі також лунали вибухи – місцеві мешканці повідомили про загоряння на території військової частини.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БпЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 10 листопада

Ще 67 ударних дронів локаційно втратили у низці областей України. Зазначається, що ще 10 російських безпілотників покинули повітряний прості України та рухалися в напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

Внаслідок атаки вже другу ніч поспіль фіксують руйнування в Одесі та її передмісті. У пресслужбі ДСНС повідомили про постраждалу людину, а також пошкодження нежитлової забудови, магазинів, авто та гаражів.

Російська атака безпілотниками стала рекордною – до того наймасованішою атакою БпЛА вважався обстріл у ніч на 16 жовтня. Тоді окупанти випустили по Україні 136 дронів, 68 із них вдалося збити.