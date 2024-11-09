У ніч на суботу, 9 листопада, російські окупанти завдали удару безпілотниками по Одесі. Внаслідок атаки у місті є руйнування цивільної інфраструктури, загинула людина та щонайменше 13 постраждалих, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними, росіяни атакували Одесу та її передмістя кількома десятками дронів-камікадзе. Зазначимо, загалом по Україні росіяни випустили вночі 51 безпілотник.

«Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

В результаті атаки у місті пошкоджені житлові багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні оселі, склади одного з приватних підприємств та автомобілі. Зазначається, що щонайменше 10 авто згоріли внаслідок російської атаки.

Наразі триває огляд та перелік руйнувань. За фактом російської атаки на цивільну інфраструктуру у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).