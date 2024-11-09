Росіяни атакували Україну 51 безпілотником

У ніч на суботу, 9 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Загалом за ніч росіяни випустили понад пів сотні БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога через загрозу застосування ворожих дронів тривала з 21:00 7 листопада. За даними українських оборонців, росіяни випустили 51 ударний БпЛА типу Shahed, а також дрони невстановленого типу з російських Приморсько-Ахтарська та Орла.

«Станом на 08.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 9 листопада

Ще 18 безпілотників локаційно втратили у низці регіонів України. До відбиття Повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Найбільше ворожих дронів вночі зафіксували на Одещині. За даними «Суспільного», а Одесі внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння в одному з житлових комплексів.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок російської атаки на Одесу в місті постраждали 13 людей, ще одна загинула. Серед постраждалих – 4-річний та 16-річний хлопчики.

Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення, понад десяток авто згоріли. За фактом російської атаки на цивільну інфраструктуру у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).