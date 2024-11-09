Росіяни вночі атакували Україну понад 50 безпілотниками
На Одещині є загиблий та понад десяток постраждалих
У ніч на суботу, 9 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Загалом за ніч росіяни випустили понад пів сотні БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога через загрозу застосування ворожих дронів тривала з 21:00 7 листопада. За даними українських оборонців, росіяни випустили 51 ударний БпЛА типу Shahed, а також дрони невстановленого типу з російських Приморсько-Ахтарська та Орла.
«Станом на 08.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО у ніч на 9 листопада
Ще 18 безпілотників локаційно втратили у низці регіонів України. До відбиття Повітряного нападу залучили зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
Найбільше ворожих дронів вночі зафіксували на Одещині. За даними «Суспільного», а Одесі внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння в одному з житлових комплексів.
У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що внаслідок російської атаки на Одесу в місті постраждали 13 людей, ще одна загинула. Серед постраждалих – 4-річний та 16-річний хлопчики.
Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення, понад десяток авто згоріли. За фактом російської атаки на цивільну інфраструктуру у прокуратурі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).