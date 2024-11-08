ППО працювала у 12 областях України

У ніч на 8 листопада росіяни атакували Україну 5 ракетами та 92 ударними БПЛА. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на п’ятницю під час атаки російські війська атакували Україну:

балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області,

4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області,

92 ударними безпілотниками та дронами невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел та мису Чауда у Криму.

Також російська тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 62 безпілотники в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Робота ППО в ніч на 8 листопада

Крім цього, 26 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.

Наслідки російської атаки

За даними Повітряних сил, внаслідок нічної атаки є постраждалі, пошкоджено будинки на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині.

Зокрема, о 3:30 російські війська вдарили керованою авіабомбою по Харкову, під атакою опинилися 12-поверхівка у Салтівському районі.

Під атакою опинився також Одеський район. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілу загинув один мешканець, ще дев'ятеро отримали поранення.