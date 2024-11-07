Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в елітній житловій забудові

У ніч на четвер, 7 листопада, російські окупанти вчергове атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки є руйнування у кількох районах міста, зокрема, пошкоджена 33-поверхова житлова будівля, повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Повітряну тривогу через загрозу застосування російських безпілотників у місті оголосили о 03:10, а згодом у Києві пролунали вибухи. Приблизно о 06:00 екстрені служби почали отримувати повідомлення про пошкодження у місті.

Мер Києва Віталій Клично повідомив про пошкодження будинків у п’ятьох районах міста. Зокрема, у Печерському районі внаслідок дронової атаки зайнялася пожежа на 33 поверсі житлової висотки, через яку з будинку евакуювали всіх мешканців двома автобусами.

«У Печерському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на 33-му поверсі житлового будинку, в результаті чого сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 (технічного) поверху. Наразі пожежу на площі 50 м² ліквідували», – уточнили у пресслужбі ДСНС.

Яка саме житлова багатоповерхівка постраждала внаслідок атаки, у пресслужбах КМВА та ДСНС не уточнили. Втім, місцеві telegram-канали повідомили про загоряння в елітному житловому комплексі Jack House, розташованому на вулиці Лесі Українки.

ЖК Jack House – 31-поверховий житловий будинок із технічною прибудовою зверху, третій за висотою будинок у Києві та Україні. Зазначимо, 28 жовтня у ЖК сталася пожежа в одній з квартир, внаслідок чого у будинку відключили електроенергію.

Крім того, пошкодження зафіксували ще у чотирьох районах міста:

Солом’янському – уламки БпЛА впали на територію підприємства, внаслідок чого постраждала одна людина, а також на подвір’я приватного будинку; зайнялися пожежі у приватному медзакладі та нежитловому приміщенні;

Голосіївському – ударною хвилею пошкоджені вікна у житловому будинку, загорілося СТО;

Оболонському – внаслідок атаки сталося загоряння на шостому поверсі бізнес-центру;

Подільському – за попередніми даними, там зайнялася пожежа у двоповерховому приватному будинку.

«Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин», – повідомили у пресслужбі КМВА. За даними голови військової адміністрації Сергія Попка, ща ніч у просторі над Києвом знешкодили понад 30 дронів.

Наслідки атаки уточнюються. Зазначимо, на момент публікації у місті знову оголошена повітряна тривога через застосування ворожих БпЛА.