У ніч на неділю, 3 листопада, російські окупанти вчергове запустили дрони по українських містах та регіонах. Зокрема, другу ніч поспіль під удар російських безпілотників потрапив Київ, де є руйнування внаслідок падіння уламків.

У пресслужбі КМВА повідомили про те, що свої БпЛА окупанти запускали по місту переважно з північно-східного напрямку. Дрони рухалися на дуже малих висотах – попередньої ночі безпілотники також намагалися триматися ближче до землі, щоб ускладнити їхнє збиття. Загалом тривога в місті тривала п’ять годин.

Міська адміністрація повідомила, що ППО знищила всі безпілотники, які загрожували місту. Втім, скільки саме дронів атакували Київ, у КМВА не уточнили.

«Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи», – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Зокрема, у Києві від уламків ворожих дронів постраждала будівлі гуртожитку та офісу. На момент публікації у місті не зафіксували пожеж та постраждалих мешканців.

Нагадаємо, напередодні внаслідок падіння уламків БпЛА щонайменше у чотирьох областях України зафіксували руйнування. Зокрема, внаслідок російської атаки постраждала житлова забудова Києва та енергетична інфраструктура.