Житлові будинки загорілися у двох районах Києва, щонайменше дві людини постраждали

У ніч на суботу, 2 листопада, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. Під ворожий удар потрапили центр та північ України, зокрема Київ, де внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Близько 05:30 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про фіксування ворожих безпілотників на півночі Київської області. Повітряна тривога, пов’язана із застосуванням російських БпЛА, тримає станом на 08:00.

Приблизно о 06:10 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медичних служб у Святошинський район міста. За його словами, уламки збитого ударного дрона впали на одну з багатоповерхівок та спричинили пожежу. Голова КМВА Сергій Попко уточнив, що загорілися найвищі поверхи 16-поверхової житлової будівлі.

Згодом мер міста також повідомив про загоряння у багатоповерхівці у Дніпровському районі та уточнив кількість постраждалих.

«У Дніпровському районі пожежники оперативно ліквідували задимлення, що сталося на балконі однієї з квартир внаслідок побутових причин. Постраждалих немає. Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці», – повідомив Віталій Кличко.

Згодом, приблизно о 09:00, у пресслужбі КМВА повідомили про чергові вибухи. За даними Віталія Кличка, у Шевченківському районі міста, попередньо, також сталася пожежа від падіння уламків БпЛА – мер міста повідомив, що постраждала офісна будівля, де сталося загоряння на одному з поверхів, а у КМВА повідомили, що пожежа сталася між третім та четвертим поверхами недіючої багатоповерхівки.

Станом на 09:15 падіння уламків зафіксували у шістьох районах Києва:

Соломʼянському – пошкоджені кілька будинків та п’ять авто,

Святошинському – пожежа у 16-поверхівці, постраждав правоохоронець та пошкоджене нежитлове приміщення,

Шевченківському – пожежа в неробочому офісі,

Голосіївському – частково пошкоджене скління 22-поверхового житлового будинку,

Печерському – пошкоджений балкон у 8-поверхівці,

Дніпровському – локальні пожежі на балконах у багатоповерхівках.

За уточненими даними, станом на 09:40 у місті один постраждалий внаслідок російської атаки.

Окрім Київської області, ворожі дрони зафіксували на Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині, Черкащині, Харківщині та Дніпропетровщині. Станом на 08:15 група дронів Shahed також рухається у напрямку Хмельниччини. Повітряна тривога триває.