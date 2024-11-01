У ніч на пʼятницю, 1 листопада, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Хмельниччині працювала ППО. На території області знищили шість безпілотників типу Shahed.

«Місце падіння уламків встановлюється. Станом на цю годину, повідомлення про загиблих, травмованих та руйнування не надходили», – повідомив у Facebook голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 02:27 і тривала вона до 04:12. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні три ракети та 48 ударних дронів типу Shahed. Сили ППО збили 31 безпілотник у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.