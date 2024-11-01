Пошкоджено декілька цивільних підприємств та будинків

Російські війська в ніч на 1 листопада під час чергової атаки випустили по Україні авіаційні ракети та безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 1 листопада росіяни завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Херсонщини, а також 48 ударними дронами типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Крім цього, тактична авіація російської армії завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю.



Сили ППО збили 31 безпілотник, 14 безпілотників росіян було локаційно втрачено, а ще три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі. Також українським захисникам вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей.

Робота ППО 1 листопада





Протиповітряна оборона працювала у:

Кіровоградській,

Київській,

Черкаській,

Вінницькій,

Житомирській,

Хмельницькій,

Сумській,

Чернігівській,

Одеській,

Полтавській областях.

Наслідки атак росіян

Внаслідок нічної атаки про жертв не повідомляли. Проте через падіння уламків пошкоджено декілька цивільних підприємств, також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині.

Зокрема, у Київській області в одному з районів внаслідок падіння уламків пошкоджено 2 приватних будинки. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка, пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.