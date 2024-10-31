ППО працювала у 9 областях України

У ніч на четвер, 31 жовтня, росіяни атакували Україну балістичними та авіаційними ракетами, а також 43 дронами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі росіяни випустили дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря. Зокрема, ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Крім цього, російські війська завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.



Також російська армія випустила в ніч на 31 жовтня 43 ударних безпілотники типу «Shahed» та дрони невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у 9 областях:

Одеській,

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Харківській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Полтавській.

Українським захисникам вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 увечері на Одещині та 17 ворожих БПЛА.

Результат роботи ППО

«23 безпілотники локаційно втрачено, ще три російські БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України», – додали Повітряні сили.

Наслідки російської атаки

В одному з районів Київської області вночі 31 жовтня уламки збитого ворожого дрону виявили на відкритій території містечка для переселенців. Пошкоджень не виявлено, постраждалих також немає.

Крім цього, уламками безпілотників та вибуховою хвилею пошкоджено майно кількох підприємств у Черкаському районі.

Також унаслідок російського авіаційного удару по дев’ятиповерхівці Харкова увечері 30 жовтня загинув 12-річний хлопчик. Ще 35 людей отримали поранення.