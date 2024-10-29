Рятувальники розбирають завали на місці влучання ракети по приватному сектору Харкова, 29 жовтня 2024 рік

Близько третьої години ночі 29 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по приватному сектору Основ'янського району Харкова. Унаслідок атаки станом на ранок відомо про чотирьох загиблих. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова, ворог застосував ракету-гібрид «Грім-Є1», якою поцілив у приватний будинок в Основʼянському районі міста. «Грім-Є1» є гібридом планерувальної бомби на базі Х-38 та ракети, має крила, які розкриваються у повітрі.

Через ракетну атаку повністю зруйновані чотири будинки, ще 19 пошкоджені. В ОВА повідомили, що пошкоджень зазнали також чотири автомобілі.

«Постраждали двоє чоловіків 50 та 57 років. Загинули чотири людини: двоє чоловіків віком 25 та 26 років; дві жінки 70 та 90 років», – повідомив у ранковому зведенні Олег Синєгубов.

Ігор Терехов зауважив, що останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по історичних памʼятках, по символах міста, таких, як «Держпром».

Нагадаємо, увечері 28 жовтня російська армія завдала удару авіаційною бомбою «ФАБ-500» по центру Харкова. Ворог влучив в будівлю Держпрому, внаслідок чого постраждали дев’ять людей, серед яких поліцейський.