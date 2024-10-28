Росіяни вдарили по центру Харкова, є постраждалі та руйнування
Попередньо, для авіаудару по місту російська армія застосувала авіабомбу «ФАБ-500»
Увечері понеділка, 28 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару авіаційними бомбами по центру Харкова, унаслідок чого є руйнування та постраждалі. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Про вибухи в Харкові та районі стало відомо близько 21 години. Ігор Терехов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа та задимлення.
За інформацією Олега Синєгубова, серед пошкодженої інфраструктури міста внаслідок ворожих прильотів – будівля медичного закладу та адміністративні установи.
«Влучання зафіксовано в адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках», – сказав Синєгубов.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що ворог влучив по офісній будівлі в Шевченківському районі міста. Для авіаударів по місту російська армія, імовірно, застосувала авіабомбу «ФАБ-250» з УМПК або «ФАБ-500» з УМПК. Згодом Олег Синєгубов повідомив, що попередньо, окупанти вдарили «ФАБ-500».
Журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на місцеві Telegram-канали повідомив, що російські війська влучили в будівлю Держпрому, яка є пам’яткою національного значення.
Зруйнований внаслідок російської атаки харківський Держпром (Фото зі соцмереж)
Станом на 21:57 було відомо про шістьох постраждалих – вони у легкому та середньому станах. Керівник області Олег Синєгубов зазначив, що інші локації прильотів ще встановлюються, тому інформація буде оновлюватись.