У будинку зруйновані три квартири, є постраждалі, серед них 16-річна дівчина

У ніч на понеділок, 28 жовтня, російські окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Росіяни влучили у 9-поверхівку на заході міста, є постраждалі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи пролунали у місці приблизно о 02:10. У пресслужбі поліції Харківської області уточнили, що удар по Харкову росіяни здійснили, застосувавши керовані авіабомби.

За даними місцевої влади, росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Холодногірському районі Харкова, розташованому на заході міста. Будинок частково зруйнований.

«На цей момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16 років; у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між восьмим та дев’ятим поверхами, зруйновано три квартири», – повідомив мер міста.

На місці влучання працюють рятувальники, волонтери та правоохоронці. Інформація про ворожу атаку уточнюється.

Крім того, вночі росіяни обстріляли Салтівський та Шевченківський райони міста – там постраждали шестеро людей. Внаслідок російської атаки зруйнована господарча будівля, пошкоджені понад 20 приватних будинків та чотири автомобілі.

Ще восьмеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Чугуєва. Загалом у Харківській області постраждала 21 людина, серед них – п’ять дітей.