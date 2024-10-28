Росіяни обстріляли авіабомбами житлову багатоповерхівку в Харкові
Внаслідок ворожої атаки є постраждалі
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У ніч на понеділок, 28 жовтня, російські окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Росіяни влучили у 9-поверхівку на заході міста, є постраждалі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи пролунали у місці приблизно о 02:10. У пресслужбі поліції Харківської області уточнили, що удар по Харкову росіяни здійснили, застосувавши керовані авіабомби.
За даними місцевої влади, росіяни атакували житлову багатоповерхівку у Холодногірському районі Харкова, розташованому на заході міста. Будинок частково зруйнований.
«На цей момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Холодногірському районі, у тому числі дівчину 16 років; у багатоповерхівці пошкоджено перекриття між восьмим та дев’ятим поверхами, зруйновано три квартири», – повідомив мер міста.
На місці влучання працюють рятувальники, волонтери та правоохоронці. Інформація про ворожу атаку уточнюється.
Крім того, вночі росіяни обстріляли Салтівський та Шевченківський райони міста – там постраждали шестеро людей. Внаслідок російської атаки зруйнована господарча будівля, пошкоджені понад 20 приватних будинків та чотири автомобілі.
Ще восьмеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Чугуєва. Загалом у Харківській області постраждала 21 людина, серед них – п’ять дітей.