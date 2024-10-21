У неділю, 20 жовтня, ввечері росіяни завдали по Харкову кілька авіаударів. Постраждали щонайменше 13 мешканців. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Харківщини.

У неділю ввечері ворог завдав по Харкову ударів керованими авіабомбами КАБ-250, атакувавши три райони. Начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко наголосив, що росіяни тероризують мешканців міста, здійснюючи хаотичні атаки.

«Тактична авіація росіян заходила для ударів з боку Бєлгорода, КАБи «розкидало» по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об'єктах, а на тероризм місцевого населення», – розповів він.

Станом на ранок 21 жовтня стало відомо, що унаслідок атаки поранення отримали 13 мешканців. У місті пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, АЗС, а також автомобілі.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео влучання авіабомби по Київському району міста.

Обстріл росіянами Харкова

8 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Пізно ввечері 2 жовтня Росія скинула керовані авіабомби на Харків, влучивши у багатоповерхівку, постраждали 10 мешканців.