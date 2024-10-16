Українські розвідники зачистили 400 га лісу на Харківщині

Бійці Головного управління розвідки провели ще одну успішну операцію – зачистили 400 га лісу на Харківщини. Під час операції також вдалося захопити у полон російських окупантів. Про це у середу, 16 жовтня, повідомили у Telegram-каналі української розвідки.

Зазначається, що операція зі звільнення лісового масиву, що розташований біля населеного пункту Липці Харківської області, завершили у вівторок, 15 жовтня. У ній брали участь підрозділи ГУР «Артан», Kraken, Міжнародний легіон та Легіон «Свобода России».

Під час операції розвідники захопили батальйонний район оборони противника, знищили три мотострілецькі батальйони, загін «Шторм» та розвідувальну роту Збройних сил Росії.

Крім того, вдалося захопити у полон неназвану кількість окупантів, що допоможе Україні поповнити обмінний фонд та повернути з російської неволі українських захисників.

«Після зачистки 400 га лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного [...] Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини», – зазначили розвідники.

У ГУР також зазначили, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ «Хартія» з «незрівнянно низькими втратами».

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 жовтня українські розвідники знищили Ту-134 на військовому аеродромі «Оренбург-2» в Росії. Ці борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу російського міноборони.