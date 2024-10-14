Російський військово-транспортний літак Ту-134 згорів у ніч на 13 жовтня

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення ворожого літака Ту-134 на військовому аеродромі «Оренбург-2» в Росії. Літак було уражено внаслідок пожежі у ніч з 12 на 13 жовтня.

Як зазначили в розвідці, літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил Російської Федерації. Повідомляється, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу російського міністерства оборони.

Зауважимо, аеродром «Оренбург-2» розташований щонайменше за 1000 км від українського кордону. Окрім 117-го військово-транспортного авіаполку, на аеродромі також дислокується 7-й окремий інженерно-аеродромний батальйон, який обслуговує літаки та аеродромне обладнання. Військово-транспортна авіація 117-го ВТАП також використовується для гасіння лісових пожеж.

До слова, у ніч на 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Республіці Адигея. Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала після атаки загоряння поблизу злітно-посадкової смуги аеродрому. Osint-дослідники припустили, що це може палати склад поливно-мастильних матеріалів чи паливні резервуари для літаків або склад авіабомб.