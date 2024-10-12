В окупованому місті Ровеньки на Луганщині горить нафтобаза

У ніч на суботу, 12 жовтня, невідомі безпілотники атакували територію окупованої Луганської області та ще кілька областей Росії. Про це повідомили російські ЗМІ та Telegram-канали.

Під ранок у соцмережах почали публікували відео, де чути вибухи та видно пожежу в окупованому місті Ровеньки на Луганщині. Попередньо, безпілотники атакували російську нафтобазу.

Зокрема система моніторингу пожеж від NASA також зафіксувала пожежу в цьому районі. Імовірно, йдеться про загоряння на території з цистернами поряд з трьома АЗС. Окуповане з 2014 року місто Ровеньки розташоване за 115 км від лінії фронту.

Місце пожежі в районі окупованих Ровеньків (Фото NASA)

Наразі офіційних коментарів від української сторони, а також представників окупаційної адміністрації, немає. Раніше, у травні, окупаційна влада Луганщини теж повідомляла про атаку ракетами ATACMS по нафтобазі у Ровеньках. Тоді, за даними окупантів, унаслідок удару нібито загинули четверо людей.

Окрім цього, унаслідок нічної атаки дронів на Краснодарський край РФ пошкоджено три будинки й один автомобіль, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. Постраждалих, за його словами, немає. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков тим часом повідомив, що під час обстрілу села Устинка Бєлгородського району вранці 12 жовтня постраждали три жителі.

В російському міноборони заявили, що у ніч на 12 жовтня над РФ нібито знищили та перехопили 47 українських БпЛА.

17 БпЛА нібито перехопили й знищили над територією Краснодарського краю;

16 – над акваторією Азовського моря;

12 – над територією Курської області;

два – над територією Бєлгородської області.

Доповнено. Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження ворожого складу паливно-мастильних матеріалів в місті Ровеньки на окупованій Луганщині. До виконання завдання залучались сили та засоби Головного управління розвідки разом зі Силами оборони.

«На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ. На території об’єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються», – ідеться в повідомленні.

До слова, у ніч на 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Республіці Адигея. Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала після атаки загоряння поблизу злітно-посадкової смуги аеродрому. Osint-дослідники припустили, що це може палати склад поливно-мастильних матеріалів чи паливні резервуари для літаків або склад авіабомб.