Ураження бази суттєво знизить можливість росіян тероризувати українців

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України атакували базу зберігання Shahed у Росії. Про це 9 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Поцілити в російську базу 9 жовтня вдалося ударній групі угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України. Відомо, що мова йде про склад БПЛА типу Shahed поблизу Октябрська, що в Краснодарському краї Росії.



За даними Генштабу, росіяни зберігали там близько 400 ударних дронів.

«За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що це ураження суттєво знизить можливість росіян тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Ураження військовий об’єктів у Росії

Росіяни заявили про атаку безпілотників у ніч на 9 жовтня. Попри заяви російського міністерства оборони про збиття понад 20 дронів, місцеві Telegram-канали опублікували відеозаписи, на яких чутно вибухи у місті Карачев. Згодом у пресслужбі Генштабу повідомили про ураження складу боєприпасів на Брянщині.

У ніч на 7 жовтня ЗСУ уразили нафтовий термінал у кримській Феодосії, який забезпечував півострів російською нафтою та є найбільшим у Криму за обсягами перевалки продуктів.