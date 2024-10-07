Нафтобазу у Феодосії вже уражали під час масованої атаки безпілотників на Крим у березні

У понеділок, 7 жовтня, окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на території нафтобази у Феодосії. Місцеві Telegram-канали повідомили, що перед загорянням нафтового термінала місто атакували безпілотники, лунали вибухи. Згодом у пресслужбі Генштабу ЗСУ підтвердили ураження нафтобази.

З даними окупаційного «радника голови» Криму Олега Крючкова, на місцевій нафтобазі сталося загоряння. За словами росіянина, загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Через пожежу на НПЗ окупаційна влада обмежила рух кількома вулицями Феодосії.

На відео, оприлюднених місцевими та російськими Telegram-каналами, видно, що нафтобаза у Феодосії загорілася у кількох місцях одразу. Горіння нафтопродуктів видно здалеку, а вверх підіймаються стовпи чорного диму.

Імовірно, у Феодосії зайнялася пожежа на території АТ «Морського нафтовий термінал», розташованого на півдні міста. НПЗ є найбільшою точкою за об’ємами перевалки нафти у тимчасово окупованому Криму та важливим стратегічним об’єктом для росіян.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що мешканці Феодосії чули вибухи, після чого загорілася нафтобаза. До того у Криму лунала повітряна тривога через застосування БпЛА – за даними місцевих мешканців, безпілотники також атакували Бельбек та Саки.

У міністерстві оборони Росії заявили нібито про збиття 12 безпілотників над Кримом. Втім, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ підтвердили влучання по нафтобазі у Феодосії.

«Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників. Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначимо, НПЗ у Феодосії вже атакували дрони у березні 2024 року. Тоді росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Крим, а місцеві канали – про вибухи на «Морському нафтовому терміналі».