Його ураження спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів російської армії

В ніч на 29 вересня Сили оборони уразили арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у Волгоградській області Росії. Про це джерела у розвідці повідомили українським ЗМІ, зокрема Суспільному.

Уразити арсенал вдалося спільними зусиллями військових Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Збройних сил, ССО та СЗР.

Джерело розповіло, що у неділю, 29 вересня, близько 2:30 арсенал атакували за допомогою 120 ударних дронів українського виробництва різних типів. Ціллю, яка була розташована за 600 км, виявився склад ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань. Його ураження спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів російської армії.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомив, що на арсеналі могли також зберігатися іранські ракети та пускові установки до них.

Доповнено. Згодом Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження російського арсеналу зберігання ракет та боєприпасів, зокрема, іранського виробництва.

«За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів», – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, у ніч на неділю, 29 вересня, безпілотники атакували 7 областей Російської Федерації. ППО нібито збила 125 дронів. Зокрема, під обстріл потрапив Єйськ, звідки росіяни запускають Shahed.

У ніч на суботу, 21 вересня, безпілотники атакували склад боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Внаслідок атаки на складі сталася масштабна пожежа.

Того дня у Генштабі зазначили, що Сили оборони атакували два військові арсенали збройних сил Росії, а також вразили радіолокаційну станцію ворога.