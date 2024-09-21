Сили оборони атакували два військові арсенали збройних сил Росії, а також вразили радіолокаційну станцію ворога. Про це 21 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.

В ніч на 21 вересня українські військові завдали вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Відзначають, що він входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ.

«За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з КНДР», – йдеться у повідомленні.

Також під ударом опинилася радіолокаційна станція «Подльот», яка виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.



Крім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони Росії неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

«Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших. Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується», – додають у Генштабі.

Атаки на військові об’єкти у Росії

Нагадаємо, російське міністерство оборони заявило про масштабну атаку БПЛА на територію Росії в ніч на 21 вересня. Росіянам начебто вдалося збити 101 безпілотник, зокрема 18 – у Краснодарському краї.

Також писали, що 18 вересня у Торопці Тверської області Росії пролунали вибухи. Росіяни повідомили, що в районі працювала ППО, атака БПЛА була нібито націлена на склад боєприпасів. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.