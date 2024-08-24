Внаслідок нічної атаки в Острогозькому районі Воронезької області детонують боєприпаси

У ніч на суботу, 24 серпня, Воронезьку область Росії вчергове атакували невідомі безпілотники. В результаті атаки зайнялася пожежа та сталася детонація «вибухонебезпечних об’єктів», заявив губернатор області Олександр Гусєв.

Росіянин заявив, що російська ППО в області нібито збила та подавила кілька дронів-камікадзе. Кількість безпілотників Гусєв не уточнив.

Втім, за словами самого Гусєва, нібито внаслідок падіння уламків БпЛА зайнялася пожежа на одному з об’єктів, яка спричинила детонацію «вибухонебезпечних об’єктів». В результаті атаки дві людини постраждали.

Російські пропагандистські канали повідомили пожежу та вибухи на місцевому складі боєприпасів. Зазначається, що вибухи лунають у місті Острогозьк, розташованому за понад 100 км від кордону з Україною та 145 км від Воронежа.

До слова, в Острогозьку розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби російського міністерства оборони. У самому міністерстві традиційно заявили про нібито успішне збиття п’ятьох БпЛА над Воронезькою областю.

Згодом губернатор області повідомив, що для ліквідації пожежі та детонування «об’єктів» в Острогозькому районі на території трьох міст ввели режим надзвичайної ситуації. Крім того, через пожежу провели евакуацію двох населених пунктів – приблизно 200 людей. Крім того, місцеві Telegrsm-канали повідомили про пошкодження лінії електропередач.

За даними пропагандистських каналів росіян, до ліквідації наслідків нічної атаки російські енергетики приступлять після дозволу від оперативників та спецслужб.

Зазначимо, у пресслужбі Генштабу наразі не прокоментували вибухи у Воронезькій області Росії.