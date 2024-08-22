Мешканці військового містечка повідомили про масштабну пожежу та вибухи

У ніч на четвер, 22 серпня, ударні безпілотники здійснили атаку на аеродром «Мариновка», розташований в селищі Октябрський Волгоградської області РФ. Після атаки на аеродромі, окрім пожежі, чутно вибухи, а мешканців військового містечка евакуювали. Про це повідомили місцева влада і низка Telegram-каналів.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив удар по військовому об’єкту.

«Сьогодні вночі силами ППО міністерства оборони відбита атака БПЛА на територію Волгоградської області біля Мариновки, частина безпілотників знищена. Внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на території об’єкта Міністерства оборони», — ідеться у повідомленні.

Представництво російської авіації повідомило, що аеропорт Волгограда тимчасово не приймає і не відправляє літаки після дронової атаки на військовий об'єкт в області.

Портал «Мілітарний» з посиланням на відкриті джерела зазначає, що на аеродромі базується 11-й змішаний авіаційний полк, сформований у 2015 році на базі 2-ї авіаційної ескадрильї. До складу полку увійшли розвідувальна авіаційна ескадрилья на літаках Су-24МР і бомбардувальна авіаційна ескадрилья на літаках Су-24М, передислокована з аеродрому «Морозовськ». Саме на цьому аеродромі росіяни почали розбудовувати аеродромні ангари для захисту авіації від ударних дронів та ракет, підкреслює портал.

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OSINT-дослідник MT Anderson зазначив, що до атаки БпЛА на військовому аеродромі базувалась значна кількість російських бомбардувальників – 14 Су-24 і 15 Су-34. За онлайн-мапою сервісу моніторингу пожеж NASA, є чотири осередки займань на території аеродрому. Відповідно до супутникових знімків гугл-карт, одне з місць займання – технічна позиція підготовки літаків (ТППЛ), а також склади на території аеродрому. Телеграм-канал «Око Гора» повідомив, що два інших займання – це склад авіаційного озброєння, там горить трава.

Marinovka Air Base

Here is a 'before' image from 19 August 2024



Loads of airframes on the flightline

14x Su-24

15x Su-34 (I think, @MilAviaUA confirm?)



What I find more interesting are the 8x semi trucks (~18m in length)



What are they carrying? Ammo resupply? Shaheds? https://t.co/Goltc2h2hK pic.twitter.com/1J8yY2XyuG — MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024

Міністерство оборони Росії заявило про те, що відбило українську атаку та перехопило 28 безпілотників над шістьма областями. Відомство стверджує, що 13 БпЛА збили над територією Волгоградської області, сім – над Ростовською, чотири – над Бєлгородською, два – над Воронезькою, і по одному над Брянською та Курською областями.

Доповнено. Співрозмовник «Української правди» в СБУ підтвердив, що Служба безпеки України спільно із Силами спецоперацій ЗСУ уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Мариновка». За його словами, на аеродромі всю ніч та ранок вибухали склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами.

До слова, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що Сили оборони атакували центр радіотехнічної розвідки, аеропорт під Москвою та російську авіабазу в Ростовській області 21 серпня. Окрім атаки на центр радіозв’язку, ГУР також завдало ударів з безпілотників по московському аеропорту «Остаф’єво» в Москві та авіабазі «Міллерово» в Ростовській області.

Буданов також розповів, що атака дронів 16 серпня на російський аеродром «Саваслєйка» в Нижньогородській області призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound, що є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал», і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.