У Воронезькій області внаслідок обстрілу зайнялася пожежа

У ніч на середу, 14 серпня, невідомі ударні безпілотники здійснили атаку на три російські військові аеродроми. Вибухи чули в районі летовища «Саваслєйка», звідки вилітають винищувачі МіГ-31К, «Борисоглєбськ» та «Балтімор».

Місцеві мешканці Нижньогородської області Росії повідомили про нічний обстріл аеродрому «Саваслєйка». За даними росіян, летовище атакували дрони.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно, як невідомі безпілотники летять над областю, а російська ППО безрезультатно намагається їх збити – коментатор на відео зазначив, що протиповітряній обороні не вдалося знищити жодного БпЛА. На записі видно падіння одного з безпілотників та детонацію боєприпасу.

Зверніть увагу – на відео присутня ненормативна лексика

Зазначимо, з аеродрому «Саваслєйка» систематично вилітають російські винищувачі МіГ-31К, через які в Україні лунає повітряна тривога. Чи є знищені та пошкоджені літаки на аеродромі, наразі невідомо.

Окрім цього, вибухи лунали у на території аеродромів «Борисоглєбськ» та «Балтімор», розташованих у Воронезькій області. На відео, оприлюднених очевидцями, чути потужні вибухи поблизу «Балтімора». Внаслідок атаки зайнялася пожежа.

Зверніть увагу – на відео присутня ненормативна лексика

У російському міністерстві оборони прокоментували атаку, традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили про збиття всіх безпілотників. За даними окупантів, у ніч на 14 серпня по території Росії випустили 117 безпілотників:

37 БпЛА по Курській області;

37 дронів по Воронезькій області;

17 – над Бєлгородською областю;

11 – над Ніжегородською областю;

дев’ять дронів над Волгоградською областю;

три БпЛА над Брянщиною;

два дрони над Орловщиною;

один безпілотник над Ростовською областю.

Крім того, росіяни звинуватили ЗСУ у нібито застосуванні чотирьох тактичних ракет «Точка-У» над територію Курської області. Зазначимо, ракет такого типу на озброєнні в ЗСУ немає.

У пресслужбах Генштабу та Міноборони наразі не прокоментували нічну атаку на Росію.