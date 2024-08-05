Загалом українські дрони знищили чи пошкодили 10 об'єктів росіян під час атаки 3 серпня

Під час атаки ЗСУ на аеродром росіян «Морозовск» у Ростовській області Росії, дрони ліквідували винищувач Су-34, а також склад боєприпасів окупантів. Крім того, імовірні ушкодження отримали ще два літаки, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у понеділок, 5 серпня.

Розвідка оприлюднила супутникові знімки, на яких видно місця влучання безпілотників на території аеродрому «Морозовск». Внаслідок атаки, яка відбулася у ніч на суботу, 3 серпня, знищені та пошкоджені 10 об’єктів росіян.

«Внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії «Морозовск» у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Окрім винищувача, українські дрони повністю знищили склад авіабоєприпасів росіян на території аеродрому. На супутникових світлинах видно велику площу випаленої землі від детонації авіаційного озброєння.

Також ушкоджень зазнали чотири технічні будівлі та два ангари на території авіабази. У пресслужбі ГУР уточнили, що аеродром «Морозовск» розташований за 265 км від лінії фронту.

Нагадаємо, 3 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому після заяв росіян про масовану атаку дронів на Ростовську область. Окрім авіаційних об’єктів українські безпілотники також уразили нафтобазу. На удари по території Росії відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами.