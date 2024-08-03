Генштаб ЗСУ уточнює інформацію про ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється

У ніч на суботу, 3 серпня, в Кам’янському і Морозівському районах Ростовській області Росії лунали вибухи поблизу нафтобази та аеродрому «Морозовськ». Місцева влада заявила про масовану атаку українських дронів.

Початково про дронову атаку повідомляли російські Telegram-канали. Зокрема, повідомлялося, що під ударом дронів міг опинитися комбінат «Атлас», що належить росрезерву.

Також повідомлялося про атаку дронів на аеродром «Морозовськ» на якому базуються російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Пізніше інформацію про нічну атаку підтвердив місцевий губернатор Василь Голубєв. За його словами уночі над Ростовською областю збили нібито 55 безпілотників. Він також переконує, що атака минула без постраждалих, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Згодом інформацію прокоментувало російське міноборони, яке у пропагандистській манері повідомило, що уночі над кількома областями Росії нібито збили 74 дрони.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили удар по аеродрому «Морозовськ» і нафтобазах у Росії. Повідомляєтся, що є влучання в склади з боєприпасами

«СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснила результативну атаку на військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області РФ в ніч проти 3 серпня. Зафіксовано влучання у ворожі склади з боєприпасами, там росіяни, зокрема, зберігали КАБи, уражено й нафтобази», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що уточнюють інформацію щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки загарбників.

Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.

«Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України», – йдеться у повідомленні.