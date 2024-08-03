Робота мобільної групи українських ППО

У ніч проти суботи, 3 серпня, росіяни випустили для удару по Україні ракети й ударні дрони. Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, українським захисникам вдалося знищити 24 ворожих БПЛА.

Окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БПЛА типу Shahed. Останні запускали із напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ і Курськ (Росія).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

У результаті протиповітряного бою збито 24 «шахеди» в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

Зауважимо, що в Одесі вночі 3 серпня пролунали вибухи. О 01:38 міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті та попередив про ракету у напрямку Одеси.

Влучання в об'єкт інфраструктури зафіксували на Вінниччині. Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна близько 3:00 повідомила, що в області є влучання.

«В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці», – написала вона не зазначаючи подробиць.

Також про роботу ППО повідомлялось на Київщині.