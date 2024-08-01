Уночі окупанти обстрілюють місто ствольною артилерією, а вдень атакують за допомогою FPV-дронів

Російські військові збільшили кількість атак з FPV-дронів у Херсоні упродовж дня. Про це повідомляє «Громадське радіо» з посиланням на кореспондента в регіоні. За словами журналіста, окупанти постійно обстрілюють Херсон, передмістя й загалом правий берег Херсонської області.

«Зараз треба констатувати, що обстріли посилилися. Уночі переважно (росіяни – ред.) обстрілюють місто ствольною артилерією, а вдень дуже сильно посилилися атаки FPV-дронів», – зазначив журналіст.

Він додав, що часто росіяни скидають вибухівку на транспорт. Напередодні, 31 липня, вибухівку скинули на два автомобілі – автівку чоловіка, який розвозив продукти по магазинах, та ще один приватний автомобіль.

Як наголосив журналіст, багато людей повертаються до Херсону та області, оскільки там немає графіків відключення електроенергії. Також у місті працює водопостачання.

До слова, росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Херсонщини. Так упродовж минулої доби, 31 липня, окупанти вдарили по житлових кварталах, зокрема багатоповерхівці та 27 приватних будинків в області. Пошкоджень зазнали офісна будівля, господарська споруда та приватні автомобілі. Відомо про одного загиблого та десятьох поранених. Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили два БпЛА типу «Shahed».