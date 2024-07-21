Російський дрон атакував комбайн під час того, як той збирав урожай

У неділю, 21 липня, росіяни здійснили атаку на прикордоння Сумщини. Окупанти випустили FPV-дрон у комбайн, який збирав урожай на одному з місцевих полів, та вбили водія спецтехніки, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, приблизно о 16:40 росіяни атакували Білопільську громаду у Сумській області, розташовану за кілька кілометрів від українсько-російського кордону. Для атаки окупанти залучили FPV-дрон.

«Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюються наслідки обстрілів.

У пресслужбі Сумської ОВА повідомили, що на Білопільську громаду здійснили наліт три FPV-дрони. Загалом за ніч та ранок 21 липня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій на Сумщині, застосувавши міномети та БпЛА. Крім того, під час чергової комбінованої атаки на Україну окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі міста Шостка.