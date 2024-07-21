Російська атака на Україну тривала близько семи годин

У ніч на неділю, 21 липня, російські окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на Україну. На півдні, сході й півночі країни була оголошена повітряна тривога, яка тривала до ранку. Повітряні сили знищили 35 ударних безпілотників Shahed, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Також один ворожий безпілотник знищили військовослужбовці Військово-морських сил.

За даними Миколи Олещука, ворог випустив по Україні 44 повітряні цілі, серед яких:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з території Курської області;

три балістичні ракети «Іскандер-М» із Курської області й Криму;

39 ударних БпЛА типу «Shahed» із території Курська, Приморсько-Ахтарська і Криму.

«Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей», – зазначив командувач Повітряних сил.

Візуалізація Повітряних сил

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській і Черкаській областях.

Станом на ранок відомо, що ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шостки на Сумщині. Як повідомили в обласній адміністрації, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що на території двох районів області внаслідок падіння уламків ворожих дронів є незначні пошкодження фасаду та вікон двох приватних будинків та автомобіля. Окрім того, через падіння уламків сталося загоряння трави, яке вже загасили.

Інформація про наслідки ударів по регіонах України доповнюється…