У п'ятьох областях є пошкодження інфраструктури

У ніч на суботу, 20 липня, російські окупанти здійснили чергову атаку безпілотниками типу Shahed та ракетами «Іскандер» на північ, схід та центр України. Росіяни випустили по Україні 16 БпЛА, 13 з яких вдалося збити, а також балістичні ракети, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Під атаку росіян потрапили п’ять областей України:

Київська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Чернігівська.

Приблизно о 22:00 19 липня Повітряні сили оголосили загрозу застосування БпЛА у цих областях, а згодом у деяких з них пролунали вибухи.

За даними Миколи Олещука, окупанти атакували Україну:

16 дронами Shahed з Курської області Росії;

одним невстановленим дроном;

трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» з Воронезької області;

однією ракетою «Іскандер-К».

«В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 20 липня

Так, ППО знищила 12 дронів Shahed та невстановлений безпілотник. Збити балістичні ракети окупантів не вдалося.

Наслідки атаки на Україну 20 липня

Під час нічної атаки окупанти здійснили атаку на залізницю в Харківській області, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці». Внаслідок атаки четверо залізничників отримали поранення, а також пошкоджені прилеглі будівлі та рухомий склад.

«Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці», – повідомили у пресслужбі компанії.

«Укрзалізниця» повідомила, що через обстріли затримується потяг «Інтерсіті» «Київ – Краматорськ». Щоб довезти пасажирів до їхнього місця призначення, компанія подовжила очікування потягів та повідомила, що пасажири, які не встигли доїхати через російську атаку, можуть скористатися резервними мікроавтобусами.

На Чернігівщині росіяни вдарили по місцевому енергооб’єкту, повідомили у пресслужбі Чернігівської ОВА. За попередніми даними, атаку здійснили за допомогою БпЛА. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, атаки зазнав й енергетичний об’єкт на Сумщині. У пресслужбі Сумської ОВА повідомили про атаку безпілотника на енергоінфраструктуру Конотопського району. Наразі тривають відновлювальні роботи.

У Києві в Солом’янському районі впали уламки збитого безпілотника. За даними пресслужби КМВА, наразі постраждалих внаслідок падіння уламків немає.

На Полтавщині також є влучання – за словами голови ОВА Філіпа Проніна, у Миргородському районі окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих, інформація уточнюється.

До слова, у Росії вночі теж лунали вибухи – окупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Ростовську область, а місцеві Telegram-канали заявили про масштабну пожежу на території військового аеродрому Міллєрово. Крім того, вибухи лунали у районі місцевої нафтобази. Росіяни традиційно заявили, що збили всі дрони та звинуватили в атаці Україну.