На військовому аеродромі виникла потужна пожежа

У ніч на суботу, 20 липня, Ростовську область Росії атакували невідомі безпілотники, який атакували район розташування військового аеродрому росіян Міллєрово. Попри те, що місцева влада заявила нібито про збиття понад 20 безпілотників, у соцмережах поширилися відео масштабної пожежі на аеродромі, а також з’явилися повідомлення про вибухи поблизу місцевої нафтобази.

Про атаку безпілотників повідомив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв, який заявив, що російська ППО нібито успішно відбила атаку та начебто знищила 26 БпЛА. Водночас у російських Telegram-каналах почали з'являтися повідомлення про вибухи на аеропорту Міллєрово, де окупанти тримають свою військову авіацію.

За даними місцевих мешканців, за ніч у районі аеродрому пролунало приблизно 16 вибухів. На відео, опублікованому у соцмережах, видно, як на одній з цілей БпЛА, імовірно, аеродромі, палає масштабна пожежа.

«Кримський вітер» підтвердив наявність пожеж у районі військового аеродрому росіян. Відповідно до супутникових знімків, загоряння сталися у районі злітно-посадкових смуг. Окрім того, вибухи лунали поряд із місцевою нафтобазою.

У російському міністерстві оборони традиційно звинуватили в атаці Україну та заявили про нібито збиття 26 дронів над Ростовською областю та одного над територією Смоленської області. Скільки саме БпЛА атакували російські області, у міністерстві не уточнили.