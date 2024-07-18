На береговій лінії озера Донузлав пролунали вибухи

У ніч на четвер, 18 липня, СБУ здійснила комбіновану атаку на російську базу берегової охорони у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражена та виведена з ладу низка споруд та обладнання окупантів, повідомило «Суспільне» із посиланням на співрозмовника в СБУ.

На записі з морських дронів, наданому журналістам, видно моменти атаки на берегову лінію. На відео можна побачити вибухи поблизу берега – співрозмовник уточнив, що атака відбулася на озері Донузлав, розташованого за 30 км на північний захід від Євпаторії та за 90 км від Севастополя.

«Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав в Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу, не кажучи вже про акваторію озера», – повідомив співрозмовник видання.

«Суспільне» із посиланням на джерело в СБУ повідомило, що внаслідок української атаки було уражено та виведено з ладу:

російський штаб з пунктом управління;

склад техніки та боєприпасів;

місцева електропідстанція;

технічні споруди окупантів;

вогневі позиції росіян.

Зазначимо, російські Telegram-канали вранці поширили відео нібито зі знищенням морського дрона ЗСУ поблизу Севастополя.

У пресслужбі міністерства оборони Росії традиційно заявили про успішне збиття безпілотників – окупанти заявили, що нібито збили 33 БпЛА над Кримом та знищили 10 безпілотник катерів.