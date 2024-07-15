Один з дронів приземлився на електропідстанцію в Липецькій області

У понеділок, 15 липня, безпілотники атакували електропідстанцію в Липецькій області Росії. Також про вибухи заявила окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму та у Брянській області. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив, що безпілотник впав на територію електропідстанції в області.

«БпЛА впав на територію електропідстанції у Становлянському МО. На місці падіння працюють співробітники правоохоронних органів», – заявив губернатор.

Артамонов традиційно запевнив, що в результаті падіння дрона обійшлось без жертв, і що робота електропідстанції нібито не порушена.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз упродовж ночі та ранку 15 липня повідомляв у своєму Telegram про атаки безпілотників на область. Він заявив, що над регіоном було збито 17 українських безпілотників.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в окупованому росіянами місті нібито відбивають атаку БпЛА. За словами Развожаєва, один з безпілотників сили ППО збили у районі мису Фіолент.

«За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Фіолента на території одного приватного будинку», – ідеться у повідомленні.

Вранці Развожаєв оголосив завершення відбиття атаки. Він уточнив, що постраждалих унаслідок атаки немає.

Міноборони Росії заявило про нібито знищення і перехоплення 22 БпЛА. За даними окупантів, 15 дронів збили над територією Брянської області й один – над Липецькою областю. Ще шість безпілотників знищили над територією окупованого росіянами Криму.

До слова, 13 липня невідомі безпілотники атакували нафтобазу на території Ростовської області Росії. Пожежі на нафтобазі присвоїли третій ранг складності, до її гасіння залучили 49 людей та 14 одиниць техніки. За словами місцевої влади, загиблих та постраждалих немає. У міністерстві оборони Росії дронову атаку не прокоментували.