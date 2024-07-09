Кілька російських міст зазнали обстрілу у ніч проти 9 липня

У ніч на вівторок, 9 липня, невідомі безпілотники атакували одразу кілька російських областей, уразивши нафтобази, електропідстанції та трансформатори країни-агресора. Про це повідомила влада російських міст та місцеві Telegram-канали. Вибухи чули у Ростовській, Бєлгородській, Волгоградській області та інших населених пунктах Росії.

Зокрема через атаку десятків дронів загорілися трансформатори та електропідстанція у Ростовській області Росії. Про це повідомив губернатор області Василь Голубєв. Він зазначив, що атака дронами в області почалася близько 2 години. Силами ППО знищено та подавлено засобами РЕБ кілька десятків цілей у різних районах регіону.

«Унаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано», – зазначив Голубєв.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео очевидців пожежі на підстанції.

У ще одному російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області через атаку безпілотників 9 липня близько 4 години сталася пожежа на нафтовому об'єкті. Ця інформація з’явилась у низі місцевих пабліків. Очевидці повідомляли, що пожежі передувала серія вибухів.

Губернатор області Андрій Бочаров заявив, що вночі силами ППО і РЕБ було припинено атаку БпЛА на території Волгоградської області. Унаслідок падіння уламків БПЛА виникли загоряння на підстанції у м. Фролово і нафтобазі м. Калач-на-Дону.

«Пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано, енергопостачання не зупинено. На місці пожежі на нафтобазі працюють сили протипожежної служби регіону та МНС, загрози житловим об'єктам немає», – сказав російський чиновник.

У Telegram-каналах пишуть про дві пожежі – на території нафтобази та хлібзаводу. За словами очевидців, рятувальники ще досі гасять пожежі.

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Також у російському Бєлгороді внаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури. Під атаку потрапив також Шебекінський міський округ в регіоні. У Бєлгороді заявили про загиблого та двох поранених в результаті ракетного удару. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Російський чиновник заявив, що над Бєлгородом та районом спрацювала система ППО, і нібито було збито «кілька повітряних цілей на підльоті до міста».

«За попередньою інформацією, в місті Бєлгород вибиті вікна в трьох приватних будинках і в 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків, осколками посічені два автомобілі. Також пошкоджені три господарчі суб'єкти та два соціальних об'єкти», – написав Гладков.

Окрім того, за його словами, уламками ракет пошкоджений дах будинку та автомобіль у селищі Майський поблизу Бєлгорода.

Російські телеграм-канали повідомили, що в Бєлгороді дрони могли атакувати район лікарні, яку росіяни переобладнали у військовий госпіталь.

Російське міноборони традиційно заявило, що на території Російської Федерації засоби ППО буцімто знищили та перехопили три БпЛА над територією Бєлгородської області, сім БпЛА над територією Курської області та два БпЛА над територією Воронезької області. Також відомо про нібито збиття 21 БпЛА над територією Ростовської області та п'ять БпЛА над територією Астраханської області.