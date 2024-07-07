Навколо атакованого дронами складу боєприпасів у Воронезькій області розпочалась евакуація населення

У Воронезькій області Росії під ранок неділі, 7 липня, після атаки безпілотників почалася пожежа на складі із боєприпасами. У межах населеного пункту Підгоренського району області також введено надзвичайний стан. Про це повідомляють місцеві пабліки та офіційна влада.

Про вибухи на складі із боєприпасами в Сергіївці Підгоренського району і наступну детонацію вибухонебезпечних об'єктів повідомили очевидці в соцмережах. Цю інформацію згодом підтвердив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, російська ППО начебто збила всі безпілотники, але осколки впали на склад «вибухонебезпечних об'єктів». Водночас посадовець не назвав кількості українських безпілотників.

Згодом російські ЗМІ з посиланням на владу повідомили, що навколо атакованого дронами складу боєприпасів у Воронезькій області розпочалась евакуація населення. У населеному пункті перекрили ділянку автомобільної дороги, а також почали евакуацію громадян у пункти тимчасового розміщення.

Тим часом у російське міноборони повідомляє про збиття на Білгородською областю одного безпілотника. Про збиття БпЛА над Воронежем не повідомляється.

На момент написання новини детонація вибухонебезпечних об’єктів на складі тривала уже майже п’ять годин. Унаслідок одного з вибухів там загорілася господарська будівля житлового будинку, однак пожежу вже ліквідували.