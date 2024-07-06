Невідомі дрони атакували три райони у Краснодарському краю

В ніч на суботу, 6 липня, невідомі дрони атакували три райони Краснодарського краю (Росія). Внаслідок атаки спалахнула пожежа на нафтобазах у станиці Павлівська і Ленінградська. Про це повідомили у оперативному штабі Краснодарського краю.

У міноборони Росії заявили, що в ніч на суботу, 6 липня, російська ППО нібито збила сім ударних БпЛА над Курською областю та один дрон над Бєлгородською областю. Втім, у оперативному штабі Краснодарського краю повідомили про атаку дронів на три муніципалітети Краснодарського краю – Єйський, Ленінградський і Павлівський райони.

За даними Telegram-каналу Astra, у станиці Павлівській Краснодарського краю невідомі дрони уразили нафтобазу «Лукойл». Внаслідок атаки на підприємстві розпочалась пожежа.

Крім того, внаслідок атаки у станиці Ленінградській спалахнули резервуари з паливом.

Також невідомі дрони пошкодили вежу стільникового зв’язку у Єйську. За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок нічної дронової атаки ніхто не постраждав. Росіяни традиційно звинуватили Україну у нічній атаці, українські військові наразі не коментували дронові атаки у Росії.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 5 липня, ударні безпілотники атакували два російських міста – Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ. Внаслідок атаки у Ростові-на-Дону зайнялися пожежі, а в Приморсько-Ахтарську ударні дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру.