У Ростові-на-Дону зайнялася пожежа, місцеві мешканці заявили про ураження нафтобази

У ніч на п’ятницю, 5 липня, ударні дрони атакували два російських міста – Ростов-на-Дону та Приморсько-Ахтарськ, звідки росіяни регулярно обстрілюють Україну. Внаслідок атаки у Ростові-на-Дону зайнялися пожежі, а в Приморсько-Ахтарську пошкоджена енергетична інфраструктура, повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Приблизно о 03:00 кілька дронів здійснили атаку на адміністративний центр Ростовської області Росії Ростов-на-Дону. Губернатор області Васілій Голубєв заявив що російська ППО нібито збила кілька повітряних цілей в районі міста.

Натомість місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів у міста та заявили про пожежу, яка нібито сталася через падіння уламків БпЛА. На відео, оприлюднених у мережі, видно, як росіяни намагаються збивати дрони з ППО, а також пожежу. Очевидці заявили про ураження місцевої нафтобази.

Васілій Голубєв заявив, що російська протиповітряна оборона начебто збила 10 безпілотників. За попередньою інформацією влади, постраждалих внаслідок атаки немає, а в місті нібито «горить ландшафт».

Крім того, дрони атакували Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краю, з якого окупанти систематично завдають дронових ударів по Україні. Місцева влада заявила, що БпЛА нібито збили, проте уламки пошкодили місцеву електропідстанцію, після чого у частині міста зникли світло та водопостачання.

Крім того, губернатор Краснодарського краю заявив, що нібито уламки дронів пошкодили житлову забудову, постраждали шестеро людей. Міністерство оборони Росії атаку на міста ніяк не прокоментувало.