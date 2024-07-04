Наслідки влучань по заводу уочнюються

Вранці 4 липня у російському місті Котовськ безпілотник вчергове атакував Тамбовський пороховий завод. Джерела у ГУР підтвердили низці українських ЗМІ успішне ураження заводу в Тамбовській області.

За словами співрозмовника «Суспільного» в українській розвідці, атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно вразив об'єкт ворожого військово-промислового комплексу. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати росіян наразі уточнюються.

Російська влада традиційно заперечила будь-який факт ураження. За словами губернатора Максима Єгорова, два дрони нібито були збиті засобами ППО. Він також додав, що «нема ні жертв, ні руйнувань». Водночас Telegram-канал «Твердый знак Тамбов» з посиланням на місцевого мешканця повідомив, що засобам ППО не вдалося збити безпілотник.

«Якщо було збито два дрони, то чому тоді все ж таки стався приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше», – сказав очевидець.

Що відомо про атаки на пороховий завод у Тамбові

До слова, Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших військово-промислових підприємств Росії, де виготовляють боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. Цей завод не вперше стає ціллю для атак українських безпілотників. 19 січня 2024 року завод був атакований ударним безпілотником, утім йому не вдалось уразити ніякої цілі. До того 20 червня 2023 року внаслідок вибуху на Тамбовському пороховому заводі загинуло четверо людей і ще вісім осіб отримали поранення. Також у ніч на 11 листопада 2023 року на заводі зайнялась пожежа.