Після вибухів у небі над заводом з'явився дим

У ніч на четвер, 27 червня, невідомі дрони атакували Твєрську область Росії, вибухи чули в районі Рєдкінського дослідного заводу, розташованого за 40 км від Твєрі. Внаслідок атаки на заводі, який виготовляє авіаційне паливо, зайнялася пожежа, повідомили російські пропагандистські канали.

Атака БпЛА відбулася приблизно о 02:00 – тоді по Рєдкінському заводу вдарили три дрони. Зазначається. що через дві години завод атакував ще один безпілотник.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно безпілотники, які рухаються в бік заводу, а згодом – вибухи.

Внаслідок атаки пошкоджено трубопровід заводу, дах та фасад одного з місцевих цехів. Зайнялася пожежа. Співробітників заводу евакуювали.

Міноборони Росії традиційно заявило, що ППО збила всі дрони, які атакували область. Крім того, у пресслужбі міністерства повідомили про атаку двох дронів на Московську область та ще одного – на Бєлгородську.

Зазначимо, Рєдкінський завод розташований за понад 500 км на північний схід від українсько-російського кордону. Завод вважається одним з найбільших хімічних виробництв Твєрської області та випускає понад 40 видів хімпродукції – у тому числі й авіаційне паливо.