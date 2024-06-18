Масштабна пожежа зайнялася внаслідок атаки невідомих дронів

У ніч на 18 червня в Азові Ростовської області Росії внаслідок нічної атаки невідомими дронами загорівся резервуар місцевої нафтобази, де зберігалося російське паливо. Масштабну пожежу на 5 тис. м² безрезультатно намагаються загасити співробітники МНС, повідомили у пресслужбі російського міністерства.

Про пожежу на території російського міста Азов першим повідомив губернатор Ростовської області Васілій Голубєв, який заявив про атаку безпілотників у ніч на вівторок. За його словами, рятувальники намагаються загасити відкритий вогонь на резервуарах з нафтопродуктами.

Очевидці повідомили про щонайменше п’ять вибухів у місті. За даними ZAXID.NET, йдеться про пожежу на прибережному заводі «АЗТ ХімСінтез», розташованому неподалік від Азовського портового термінала. НПЗ розташований більш ніж за 200 км від підконтрольних Україні територій.

Згодом масштабну пожежу на НПЗ визнали у пресслужбі МНС Росії. Там заявили, що пожежа охопила площу в «5 тисяч кубічних метрів» (імовірно, йдеться про 5 тис. м²). На місці пожежі працює понад 70 російських рятувальників та понад 20 одиниць техніки.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Доповнено. Станом на 8:00 росіяни продовжують гасити резервуар з нафтопродуктами – за уточненою інформацією, площа пожежі сягнула 3200 м². На місці працюють 200 росіян та майже 50 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня БпЛА атакували військові об’єкти окупантів у трьох областях Росії – зокрема, вибухи пролунали на металургійному комбінаті та тракторному заводі у Новоліпєцку. Раніше, 14 червня, росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим – за даними окупантів, тоді півострів атакували 87 дронів, нібито всі вдалося збити.