У трьох районах Росії місцеві мешканці чули звуки вибухів

У ніч на понеділок, 17 червня, дрони-камікадзе Головного управління розвідки Міноборони України атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії. Про це повідомив співрозмовник «Української правди» в ГУР.

Як розповіло джерело, зокрема ціллю українських дронів став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод. Обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях.

Раніше російські телеграм-канали повідомляли, що жителі Липецька близько другої години ночі за місцевим часом чули вибух й бачили дим над тракторним заводом. Перед цим у регіоні повідомили про повітряну небезпеку.

Згодом стало відомо про атаку на Новолипецький металургійний комбінат. Губернатор області Ігор Артамонов заявив про нібито збиття чотирьох БпЛА над промисловою територією Липецька, а також повідомив про падіння уламків. За його словами, обійшлось без жертв.

Про повітряну загрозу повідомили також губернатори Бєлгородської та Воронезької областей Росії.

Зі слів місцевих мешканців у соцмережах, близько третьої ночі за місцевим часом, пролунали вибухи над територією Воронезької області. Уранці 17 червня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що над областю вночі було збито два українських БпЛА літакового типу. За попередніми даними, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що кілька населених пунктів Грайворонського міського округу зазнали атаки ЗСУ за допомогою безпілотників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«У селі Козинка внаслідок скидання вибухового пристрою сталося задимлення покрівлі багатоквартирного будинку. У селі Глотове також після скидання вибухового пристрою пошкоджено чотири автомобілі», – написав губернатор Бєлгородської області.

Через атаку БпЛА в п’яти населених пунктах області зникла електроенергія. Аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з російським міністерством оборони, зазначив Гладков.

Додамо, 14 червня у Міністерстві оборони Росії заявили про нібито масовану атаку безпілотниками на області Росії та тимчасово окупований Крим. За даними окупантів, за ніч нібито збили 87 безпілотників, більшість з яких зафіксували у Ростовській області.