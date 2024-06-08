Атаку було здійснено за допомогою БпЛА літакового типу

Вранці у суботу, 8 червня, міністерство оборони Росії поскаржилося на атаку українських дронів, які були зафіксовані над територією республіки Північна Осетія, що у понад 1000 км від кордону з Україною. Про атаку російське міноборони заявило у своєму телеграм-каналі.

Дрон літакового типу нібито було знищено близько 8:40 ранку. При цьому російські пропагандисти уже традиційно назвали удар «терористичною атакою».

Своєю чергою голова Північної Осетії Сергій Мєняйло заявив, що три українські безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром. Російський чиновник стверджує, що жертв та руйнувань внаслідок атаки немає. Про інші деталі він пообіцяв розповісти пізніше.

«У Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати. За попередньою інформацією, БПЛА прилетіли з українського боку. Їхньою ціллю був військовий аеродром», – заявив Мєняйло.

В українських силових відомствах наразі цю атаку не коментували.

Зауважимо, що про атаку на цей аеродром повідомляється вперше. Російська армія активно використовує аеродром у Моздоку для завдання ракетних ударів по українських містах. На цьому об'єкті окупанти базують стратегічні бомбардувальники ТУ-22М3, з яких регулярно запускають крилаті ракети Х-22 по цивільній інфраструктурі в Україні.