У Луганську пролунало кілька вибухів

У п’ятницю, 7 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада заявила про атаку ракетами ATACMS та традиційно повідомила про нібито збиття більшості ракет.

На відео, оприлюднених місцевими мешканцями, видно момент влучання снаряда, проте куди саме, не видно. Місцеві Telegram-канали заявили про влучання у багатоповерхові будинки.

Окупаційна влада Луганська заявила, що по місту запустили щонайменше шість ракет ATACMS, але майже всі нібито збила російська ППО. Крім того, окупанти повідомили про щонайменше 20 постраждалих.

Волонтер та блогер Сергій Стерненко із посиланням на OSINT-спільноту повідомив про влучання на території військового об’єкту росіян в Луганську. Водночас у мережі з’явилися світлини руйнування житлового будинку, на який могли впасти уламки снарядів.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що під обстрілом опинилася південна та східна частина Луганська. Зокрема, відео з вибухом мають приблизно одну локацію – район Гострої Могили поблизу казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів.

«У тому ж місці знаходиться летовище, авіаремонтний завод та проходить траса до російського кордону. По цій трасі днями і ночами російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища. А також у районі колишнього обласного військомату», – повідомив Артем Лисогор.

Крім того, голова ОВА повідомив про влучання у місцеву нафтобазу. За словами Лисогора, за останні два місяці НПЗ атакували щонайменше чотири рази.

Нагадаємо, 27 травня у Луганську також лунали вибухи – тоді окупанти заявили про атаку ЗСУ за допомогою HIMARS та ATACMS. Внаслідок обстрілу в місті зайнялася масштабна пожежа.