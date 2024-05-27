На місці прильоту почалася сильна пожежа

Ввечері в понеділок, 27 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунала серія вибухів після чого над містом зайнялася потужна пожежа, яку видно з усіх районів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та очевидці.

За попередніми даними, стався приліт по об'єкту російських окупаційних військ. На опублікованих у мережі кадрах видно, що на місці прильоту почалася сильна пожежа.

Так званий глава окупованої частини Луганської області Леонід Пасічник заявив, що по Луганську завдали удару касетними боєприпасами, через це виникла пожежа. Однак деталей про те, що саме було уражено, наразі теж немає.

У місцевих чатах жителі Луганська писали, що нібито приліт був у районі вищого авіаційного училища, повідомив в Telrgram голова Луганської ОВА Артем Лисогор. За деякою інформацією, касетні ракети уразили військовий навчальний заклад та аеродром. У цьому районі базувались кілька пускових С-300/400 РЛС та командні пункти до ЗРК. Також на території військового навчального закладу жив офіцерський склад окупаційної армії.

Так звані російські «воєнкори» поскаржилися на атаку по Луганську з систем HIMARS, а деякі навіть заговорили про нібито атаку американськими ракетами ATACMS. При цьому вони у дусі російської пропаганди поспішили заявити, що більшу частину ракет було збито завдяки роботі російської ППО.